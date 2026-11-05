DEN HAAG (ANP) - Een nieuw instituut van Defensie moet samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de innovatie "radicaal" versnellen. Staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) kwam donderdag met een eerste opdracht aan de partners voor de bescherming van de Noordzee. Daar vormen de Russen een bedreiging voor onderzeese kabels en leidingen.

De oorlog in Oekraïne bewijst de noodzaak van snelle innovatie. "Razendsnelle doorontwikkelingen van drones en (anti)dronesoftware laten zien dat soevereine technologische innovaties geen nice to have zijn, maar een kwestie van leven of dood", schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Nationaal Instituut voor Defensie Technologie (NIDT) moet er ook voor zorgen dat er meer wordt geproduceerd en sneller kan worden opgeschaald. "Met het NIDT ontstaat een brug tussen Defensie en de markt", aldus het ministerie. Het NIDT moet ook de afhankelijkheid van het buitenland verminderen.

Dergelijke innovatie-instellingen bestaan al langer in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Canada.