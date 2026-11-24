DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan volgend jaar de treinkaartjes maar voor vijf maanden op hetzelfde prijsniveau houden als nu. De treinkaartjes zouden volgend jaar 4,7 procent duurder worden, maar dat wilde de Tweede Kamer volledig terugdraaien. Staatssecretaris Annet Bertram vindt dit idee "sympathiek" en heeft hiervoor deels dekking gevonden, maar zoekt voor de resterende zeven maanden nog naar geld.

Volgens Bertram is er nog 47 miljoen euro beschikbaar uit het budget dat bedoeld was voor het goedkopere zomerticket eerder dit jaar. Zij wil de komende weken met de Kamer en andere betrokkenen gaan praten over hoe de rekening voor de rest van het jaar betaald wordt.

Onder meer het CDA, PRO, D66 en Volt hebben het voorstel van de Partij voor de Dieren om de prijzen te dempen ondertekend. Volgens Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) was dit het resultaat van onderhandelingen over het belastingplan. Daar stemde de VVD toen tegen, nadat D66 en het CDA een deal sloten met PRO en Volt.