DEN HAAG (ANP) - De bewindslieden van het kabinet-Jetten zijn vertrokken na een korte extra ministerraad. Die duurde ongeveer een half uur. Tijdens die bijeenkomst lichtte de kabinetstop de afspraken toe die maandagavond in het Catshuis zijn gemaakt over de toekomst van de coalitie.

Ministers vertrokken direct zonder vragen te beantwoorden van de aanwezige pers.

Premier Rob Jetten (D66) geeft dinsdagochtend een persconferentie samen met vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) over wat de nieuwe koers inhoudt.

Inmiddels is al bekend dat vicepresident Sybrand Buma van de Raad van State de coalitie gaat helpen, om onder meer de samenwerking met de oppositie te verbeteren. Buma was ook al informateur tijdens de afgelopen formatieperiode.