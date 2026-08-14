DEN BOSCH (ANP) - In de vergadering van de Brabantse provinciale politiek is een minuut stilte gehouden voor de twee mensen die om het leven zijn gekomen door een ongeval op de A59. Commissaris van de Koning Ida Adema noemde het "een afschuwelijke tragedie".

Het ongeluk bij Heesch gebeurde in de staart van een file die vrijdagochtend was ontstaan door trekkers die op weg waren naar Den Bosch. Daar is een extra vergadering ingelast over het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vergunning in te trekken van vijf pluimveehouders nabij kwetsbare natuurgebieden als de Peel. Over dat plan is veel te doen. Boeren protesteren bij het provinciehuis.