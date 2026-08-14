De Bulgaarse omroep BNT vindt dat sommige mensen te vroeg kritiek hebben op de keuze voor Burgas als gaststad van het volgende Eurovisie Songfestival. Volgens omroepdirecteur Milena Milotinova had de stad simpelweg de beste papieren en gaat die het fantastisch doen, zegt ze op de site van BNT.

Op sociale media reageerden sommigen met onbegrip dat voor het kleine Burgas is gekozen in plaats van hoofdstad Sofia. Ook werd gesuggereerd dat de politiek invloed zou hebben uitgeoefend. "Politiek hoort ver uit de buurt van het Eurovisie Songfestival te blijven. De keuze voor Burgas is volledig op expertise gebaseerd", verzekert Milotinova.

De omroepbaas trekt een parallel tussen de kritiek op de keuze voor Burgas en de scepsis die er in eerste instantie was voor zangeres DARA, die in Wenen het songfestival won. "Ik heb veel voorbij zien komen op sociale media. Dat deed me meteen terugdenken aan de periode waarin BNT en de door ons geselecteerde artieste een hoop bagger over zich heen kregen. Maar BNT gaf niet toe en liet zich niet kennen, en onze zangeres deed dat eveneens."

Millstreet

Burgas, een badplaats aan de Zwarte Zee, wordt met zo'n 190.000 inwoners de kleinste stad die het songfestival huisvest sinds het Ierse Millstreet in 1993. Het dorpje had destijds zo'n 1500 inwoners.

Milotinova wijst erop dat de laatste jaren bijna nooit voor de hoofdstad wordt gekozen. Sinds 2019 was dat alleen vorig jaar het geval met Wenen. "Het zijn allemaal kleinere steden, maar het songfestival was er stuk voor stuk buitengewoon succesvol."