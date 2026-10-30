Mist zorgt voor hinder vliegverkeer op Schiphol en Eindhoven

AMSTERDAM (ANP) - De mist heeft vrijdag voor hinder gezorgd op Schiphol en Eindhoven Airport. Op Schiphol haalden luchtvaartmaatschappijen uit voorzorg enkele tientallen vluchten uit het schema. Doordat het zicht al vroeg verbeterde, kon het vliegverkeer daar weer volgens de normale dienstregeling verlopen, meldt een woordvoerder.

Schiphol kan niet zeggen hoeveel vluchten precies zijn geannuleerd of vertraagd door het slechte zicht. De beslissing om een vlucht te annuleren ligt bij de luchtvaartmaatschappij.

Ook Eindhoven Airport had last van de mist. Volgens Omroep Brabant was het zicht vrijdagochtend te slecht om vliegtuigen te laten landen. De eerste aankomende vlucht liep flinke vertraging op. Ook andere aankomende vluchten liepen vertraging op, met gevolgen voor vertrekkende toestellen.

Schiphol zegt dat reizigers van wie de vlucht werd geschrapt door hun luchtvaartmaatschappij zijn geïnformeerd en waar mogelijk meteen zijn omgeboekt.