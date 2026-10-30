Ajax ziet Berghuis terugkeren voor thuisduel met AZ

AMSTERDAM (ANP) - Steven Berghuis keert terug in de selectie van Ajax. Trainer Míchel Sánchez neemt hem op in zijn keurkorps voor het thuisduel van zaterdag met AZ. Berghuis stond de afgelopen zes weken aan de kant met een blessure.

Daley Blind keerde vorige week al terug bij Ajax. De kans lijkt klein dat Blind en Berghuis aan de aftrap verschijnen voor het duel met de club uit Alkmaar. Caio Henrique, Anton Gaaei en Oliver Edvardsen zijn nog geblesseerd.

Ajax is elf duels op rij zonder zege tegen AZ. De club staat tweede in de Eredivisie, met 3 punten minder dan Feyenoord. AZ heeft 1 punt minder dan Ajax. De club wist de laatste drie competitiewedstrijden niet te winnen.