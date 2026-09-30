MIVD ziet geen intentie bij Rusland voor snel conflict met NAVO

DEN HAAG (ANP) - De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment "geen intentie" dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog "in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een conflict, kleinschalig, met de NAVO", waarschuwde directeur Peter Reesink van de MIVD in een briefing in de Tweede Kamer.

"Militaire escalatie is dus niet het meest waarschijnlijke", denkt Reesink. "Wij denken dat het meest waarschijnlijke is dat we even in deze fase tussen oorlog en vrede blijven doorgaan. Maar het is wel het 'most dangerous' scenario."

Het Kremlin kan volgens hem een nieuwe strijd alleen snel aangaan "onder de meest gunstige omstandigheden voor Rusland". Dat betekent vooral dat hun militaire industrie moet blijven draaien zoals die nu doet en "als ze nog steeds bereid zijn om te vechten". In Rusland is ook "iets van oorlogsmoeheid" aan het ontstaan.