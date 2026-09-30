Ook geen steun van JA21 voor belastingplan, net als PRO

DEN HAAG (ANP) - Rechtse oppositiepartij JA21 is niet van plan om het pakket aan belastingen "in de huidige vorm" te steunen. Dat zei Kamerlid Michiel Hoogeveen tegen Luc Stultiens van PRO tijdens de algemene financiële beschouwingen. PRO wil de plannen ook niet steunen, waardoor nu geen zicht is op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Net als PRO is JA21 niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. "Wij willen daar maatregelen tegenover zien om dat te fiksen. Dat was ook onze inzet deze zomer, met name ten aanzien van de vrijheidsbijdrage." Dat is een geplande belastingverhoging van in totaal ongeveer 5 miljard euro.

Hoogeveen heeft alternatieven in gedachten, maar hij verwacht geen steun van PRO daarvoor. "Dat zal voornamelijk zijn aan de uitgavenkant." JA21 is fervent bepleiter van minder overheidsuitgaven. PRO wil liever dat vermogenden meer belasting gaan betalen.

Het kabinet verhoogt belastingen voor burgers en bedrijven om de extra uitgaven aan defensie te betalen.