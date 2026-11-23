ASSEN (ANP) - De moeder van Ruben, die op 20 januari vorig jaar aan de gevolgen van een drugsoverdosis stierf, heeft nooit geloofd in zelfmoord. Dit zei ze maandag in de rechtbank in Assen, waar de 27-jarige Esmée D. uit Assen terechtstaat voor moord op haar vriend.

"Mijn verdriet en mijn zorgen begonnen al lang voor zijn dood", zei de moeder. "Ik zag hoe hij verstrikt raakte in een web van leugens. Een werkelijkheid waarin ik hem nog nauwelijks kon bereiken."

De moeder vertelde de rechters over de invloed die D. had op haar zoon. "Ik zag geen andere uitweg dan hem te vertellen wat ik zag: haar leugens en de manier waarop zij hem manipuleerde." Een paar maanden voor zijn dood verbrak hij het contact met zijn moeder.

'Zeer pijnlijk'

"Je kind zien verdrinken onder invloed van een ander en hem niet kunnen redden, daar zijn geen woorden voor."

"Dat zij tot op de dag van vandaag blijft ontkennen, is zeer pijnlijk en onbegrijpelijk", zei de moeder in haar slachtofferverklaring. Ze noemde de 2-jarige dochter van Ruben, haar kleinkind, het grootste slachtoffer.

'Voor altijd'

Ook de zus van Ruben oefende haar spreekrecht uit. "Ruben had dromen, plannen en wensen. Een toekomst die nog voor hem lag, en die hem is afgenomen", begon ze haar slachtofferverklaring.

"Ik mis mijn broer. In de gewone, dagelijkse dingen, maar vooral ook wanneer ik besef dat dit voor altijd is. Dat ik hem nooit meer zal zien of spreken, en dat we nooit meer samen ouder zullen worden", zei ze.

"Ik moet verder met mijn leven zonder mijn broer. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Maar wat me ook ontzettend pijn doet, is dat Ruben zelf niet verder heeft mogen leven. Want Ruben wilde leven. Hij had nog zoveel plannen, zoveel om naar uit te kijken en zoveel om voor te leven. En die kans zal hij nooit meer krijgen."