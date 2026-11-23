DOESJANBE (ANP/AFP/RTR) - Tadzjikistan trekt zich terug uit het Internationaal Strafhof (ICC), meldt de regering maandag. Het land is het terugtrekkingsproces op 20 november begonnen. Op die dag bezocht de Russische president Vladimir Poetin, die gezocht wordt door het ICC, Tadzjikistan.

De voormalige Sovjetrepubliek kreeg afgelopen maart kritiek van het ICC omdat Poetin niet werd gearresteerd toen hij in Tadzjikistan was. Het hof vaardigde in 2023 een arrestatiebevel uit voor de Russische president en de commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova, in verband met de "onrechtmatige deportatie" van Oekraïense kinderen.

Bij een ontmoeting tussen Poetin, de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump vorige week verklaarden de leiders nog dat ze de immuniteit van staatsfunctionarissen willen beschermen. In juli riepen de Verenigde Staten lidstaten op om uit het hof te stappen. Tadzjikistan is het vierde land dat heeft besloten uit het ICC te stappen sinds de Amerikaanse oproep.