Na daling neemt aantal kinderontvoeringen weer toe

HILVERSUM (ANP) - Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is het afgelopen jaar met ruim een kwart toegenomen. In de paar jaar daarvoor was juist sprake van een daling, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Het ging in 2025 om 190 internationale kinderontvoeringszaken, waarvan 270 kinderen het slachtoffer waren, meldt het Centrum IKO in zijn jaarverslag. In 2024 ging het om 148 zaken en betrof het 200 kinderen.

In driekwart van de gevallen werd het kind of de kinderen meegenomen door de moeder. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Spanje, Syrië, de Verenigde Staten en Egypte. Kinderen die naar Nederland werden ontvoerd kwamen vooral uit Spanje, België en Curaçao.

Het Centrum IKO noemt Spanje een opvallende nieuwkomer op de lijst. "Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen emigratie naar Spanje vanwege huisvestings- en relatieproblematiek en toenemende kosten op het gebied van levensonderhoud in Nederland", aldus het centrum. Ook Syrië valt op. Vaak is het dan de vader die terug naar dat land wil en de moeder niet.

Van de 190 ontvoeringszaken waren het er 42 waarbij de kinderen vanuit het buitenland naar Nederland werden ontvoerd. Dat zijn er evenveel als in 2024. Wel ging het vorig jaar om meer kinderen, 65 tegenover 50 een jaar eerder.

Het Centrum IKO laat weten dat vaak een periode van spanning en dreiging binnen een gezin voorafgaat aan een kinderontvoering. "Er ontstaan onenigheden tussen ouders die moeilijk opgelost kunnen worden." Volgens het centrum weten de mensen ook vaak niet dat het strafbaar is om een kind zonder toestemming van de andere ouder mee te nemen naar het buitenland.