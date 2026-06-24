Kroatië schakelt Panama uit met eerste WK-zege in Toronto

TORONTO (ANP) - Kroatië is nog volop in de strijd om een plaats bij de laatste 32 op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het elftal van bondscoach Zlatko Dalić versloeg in de nacht van dinsdag op woensdag Panama met 1-0 door een doelpunt van Ante Budimir.

Kroatië heeft 3 punten uit twee wedstrijden en staat derde in groep L, waarin Engeland en Ghana allebei 4 punten hebben. Panama is met 0 punten uitgeschakeld.

Kroatië en Panama hadden allebei hun eerste wedstrijd verloren en moesten in Canada op zoek naar een overwinning om zicht te houden op de zestiende finales. Bij Kroatië begon PSV'er Ivan Perišić net als spelmaker Luka Modrić in het basiselftal. Modrić is aan zijn vijfde WK bezig.

In de eerste helft wisten de beide elftallen niet veel af te dwingen. De grootste kans was in de blessuretijd voor Martin Baturina. Het schot van de Kroaat werd echter gestopt door Panama-doelman Orlando Mosquera.

Kroatië was in de tweede helft de betere ploeg. In de 54e minuut kwam de WK-finalist van 2018 op voorsprong via Budimir. De spits tikte een afgemeten voorzet van Josip Stanišić met zijn knie binnen. Een paar minuten later ging Marco Pašalić alleen op de doelman van Panama af, maar Mosquera redde knap op een mislukt stiftje. Panama ging onder aanvoering van de eigen aanhang nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet.

Het was de vierde wedstrijd van het WK in Toronto. Het stadion was met 43.000 toeschouwers uitverkocht. Er zullen nog twee duels worden gespeeld in de Canadese speelstad, waaronder een duel in de zestiende finales.