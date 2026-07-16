Na verrassende stemming is Nunnely nieuwe wethouder Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam is donderdagavond namens D66 wethouder Joan Nunnely geïnstalleerd. Zij kreeg vorige week onverwacht meer stemmen van de gemeenteraad om wethouder te worden dan partijgenoot Eva Heijblom, die als kandidaat was voorgedragen.

Nunnely kon toen niet meteen worden geïnstalleerd, omdat ze nog eerst onderzocht moest worden door de commissie van geloofsbrieven. Nunnely heeft onder meer de portefeuille Cultuur gekregen.

De stemming vorige week was anoniem, waardoor niet bekend is wie op Nunnely en wie op Heijblom had gestemd. Volgens het AD was er onvrede over de kandidatuur van Heijblom. Met name de in Suriname geboren Nunnely zou zich hebben uitgesproken over het feit dat het nieuwe college bijna geheel uit witte wethouders zou bestaan.