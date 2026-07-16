Netflix boekt meer omzet door meer abonnees en prijsverhogingen

LOS GATOS (ANP) - Streamingdienst Netflix heeft het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar geleden. Dat had het bedrijf vooral te danken aan een groei van het aantal leden, prijsverhogingen en hogere advertentie-inkomsten.

De streamingdienst profiteerde het afgelopen kwartaal onder meer van de populaire serie I Will Find You. Dat is volgens Netflix zijn meest bekeken nieuwe originele seriedebuut van 2026. De film Swapped is volgens het bedrijf op weg om zijn op één na meest bekeken originele animatiefilm ooit te worden.

De omzet van Netflix steeg in het tweede kwartaal tot 12,6 miljard dollar, omgerekend ongeveer 11 miljard euro. Dat is 13,4 procent meer dan een jaar eerder en komt volgens de streamingdienst overeen met de verwachtingen. De nettowinst nam toe naar 3,4 miljard dollar.

Netflix meldt geen cijfers over het aantal abonnees. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal Netflix-abonnees naar 325 miljoen.