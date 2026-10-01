Nachtopvang voor asielzoekers in Ter Apel verhuist naar Beilen

BEILEN (ANP) - De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers die in Ter Apel geen slaapplek hebben, verhuist vanaf 12 oktober van Zuidwolde en Warffum naar het evenemententerrein in Beilen. Dat bevestigt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe stelt daar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie ruimte beschikbaar.

De locaties in het Drentse Zuidwolde en Warffum gaan dicht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis betekent de verhuizing voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De rit naar Warffum duurt ongeveer een uur.

De capaciteit in Beilen ligt volgens het Rode Kruis rond de tweehonderd personen per nacht, de bezetting wisselt. In de nacht van woensdag op donderdag maakten 148 mensen gebruik van de nachtopvang in Warffum en Zuidwolde.

De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn. Een structurele oplossing zou volgens het Rode Kruis wenselijker zijn dan het steeds verplaatsen van mensen.