ARNHEM (ANP) - Mark Boumans is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hij treedt op 1 november aan, meldt de bond in een persbericht. Boumans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem.

Boumans volgt Monique Kempff op, die bijna tien jaar voorzitter van de gymnastiekbond was. Zij blijft aan tot na de WK turnen in oktober in Rotterdam.

Boumans brengt volgens de KNGU "ruime bestuurlijke ervaring mee, zowel binnen als buiten de sport". Hij vervulde eerder bestuurlijke functies in het basketbal en volleybal.

"De gymsport legt voor veel mensen de basis om een leven lang met plezier te bewegen. Die kracht ontstaat iedere dag bij clubs, dankzij sporters, trainers, vrijwilligers en bestuurders", zegt Boumans in het persbericht. "Ik kijk ernaar uit om hen te ontmoeten en samen verder te bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport."