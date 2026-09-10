DEN BOSCH (ANP) - Rondom Den Bosch rijden nagenoeg geen treinen op zaterdag 19, zondag 20, en zaterdag 26 september, omdat ProRail die dagen aan het spoor werkt. NS zet snelbussen en stopbussen in. Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met een langere reistijd van ongeveer een half uur tot een uur. Ook moeten zij vaker overstappen.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel en tussen Den Bosch en Tilburg. Op zaterdag 26 september rijden er geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. Tussen Utrecht Centraal en Den Bosch Oost rijden snelbussen. Tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch rijden stopbussen.

De NS adviseert reizigers actuele reisinformatie te raadplegen voor ze op weg gaan.