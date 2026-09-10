BRUSSEL (ANP) - Het aantal asielaanvragen in de EU en niet-lidstaten Noorwegen en Zwitserland lag in het eerste halfjaar van 2026 op het laagste punt in vijf jaar voor die periode. Dat meldt het EU-asielagentschap EUAA. In het eerste halfjaar lag het aantal in de zogenoemde EU+ met circa 332.000 asielaanvragen 17 procent lager dan in dezelfde periode in 2025.

Als verklaring voor de eind 2024 al ingezette neerwaartse trend wijst de EUAA onder meer op de politieke ommekeer die Syrië doormaakt, maar ook op de Europese pogingen en samenwerkingen met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Ook constateert het agentschap dat het geweld in het Midden-Oosten vooralsnog niet heeft geleid tot een toename in asielaanvragen.

Respectievelijk Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland ontvingen de meeste asielaanvragen. In 31 procent van de aanvragen werd in een eerste beoordeling een asielstatus of zogenoemde subsidiaire bescherming toegekend. Afghanen waren met circa 39.000 verzoeken de grootste groep aanvragers.