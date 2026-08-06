LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Natuurbrand in duinen bij Ouddorp laait verder op

06 aug , 17:29Landelijk
anp060826169 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
OUDDORP (ANP) - De natuurbrand die donderdagmiddag in het duingebied langs het Oosterduinpad bij het Zuid-Hollandse Ouddorp woedt, breidt zich uit. Voor het incident is opgeschaald van Grip 1 naar Grip 2. Dat betekent onder meer dat een Regionaal Operationeel Team de coördinatie van de brandbestrijding en informatievoorziening op zich neemt. De brandweer krijgt ook hulp van korpsen uit de regio.
De exacte omvang van het brandende gebied is nog niet bekend. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van zijn verwondingen is niet bekend.
Omdat er veel rook vrijkomt, wordt mensen gevraagd om uit de rook te blijven. In de omgeving van het incident zijn veel bezoekers en toeristen aanwezig, onder andere op de fietspaden. "Volg aanwijzingen van de hulpdiensten op. Zo voorkom je gevaarlijke situaties en geef je de hulpdiensten de ruimte om veilig en effectief te kunnen werken", waarschuwt de veiligheidsregio.
loading

Loading