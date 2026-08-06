De Nederlandse muzieksector gaat Jerney Kaagman missen. Dat stelt Karin de Groot, CEO van de belangenbehartiger van muziekmakers BumaStemra, in een reactie op het overlijden van de zangeres. Kaagman overleed op 79-jarige leeftijd.

"Jerney was een onvermoeibaar pleitbezorger voor Nederlandse muziek en haar makers", stelt De Groot. "Haar betrokkenheid, overtuiging en enorme bijdrage aan onze sector zullen we niet vergeten. We gaan haar missen."

De zangeres was vooral bekend van de band Earth & Fire, met wie ze grote hits scoorde als Memories (1972) en Weekend (1979). De groep ging in 1983 uit elkaar, daarna bracht de zangeres meerdere soloplaten uit. Kaagman kreeg tussen 2002 en 2008 bekendheid als jurylid van talentenjacht Idols.