OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand bij het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft direct meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding van de brandhaard te voorkomen. De eerste ploegen zijn inmiddels begonnen met blussen.

Op woensdagmiddag werd gemeld dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer nauwlettend bleef monitoren in het gebied. Gedurende de woensdagavond en nacht is geprobeerd de vlammen te doven en de grond te koelen, zodat het vuur niet opnieuw zou oplaaien.

Arriva besloot op donderdagochtend, toen de brand onder controle was, ook weer volgens volledige dienstregeling te gaan rijden op het treintraject tussen Boxmeer en Venlo. Na het nieuws van een nieuwe brandhaard rijden er door de inzet van de brandweer toch weer minder stoptreinen op het traject.