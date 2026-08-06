LONDEN (ANP) - Joël Veltman speelt komend seizoen in het Engelse Championship bij het gedegradeerde West Ham United. De 34-jarige verdediger was transfervrij en heeft in Londen getekend voor één seizoen, met een optie voor nog een extra jaar.

"Ik ben erg blij dat ik getekend heb en ik kan niet wachten om te beginnen", zegt Veltman via zijn nieuwe club. "We weten dat West Ham in de Premier League moet spelen, en dat is absoluut ons doel voor dit seizoen."

Veltman komt over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. Bij beide clubs droeg hij weleens de aanvoerdersband. De 28-voudig international werd met de Amsterdammers drie keer landskampioen en stond met Ajax in 2017 in de Europa League-finale, die werd verloren van Manchester United.