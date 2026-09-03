AMERSFOORT/UTRECHT (ANP) - Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn om natuurherstel dichterbij te brengen. Natuurmonumenten en Natuur & Milieu reageren op een doorrekening van de stikstofplannen door het planbureau.

Het PBL ziet het stikstofpakket als "een belangrijke stap" naar natuurherstel. Ook concludeert het planbureau dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen om gestelde doelen te halen.

"De analyse van het PBL bevestigt ons beeld dat dit pakket de ondergrens is van wat nodig is", zegt Jeroen de Koe, directeur Natuur bij Natuurmonumenten. "We zijn blij dat het niet langer gaat over óf deze maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Woningbouwers en woningzoekers, boeren en de natuur zijn gebaat bij duidelijkheid en uitvoering. Niet bij vertraging, omdat minderheden zich steeds tegen democratisch tot stand gekomen besluiten verzetten."

"De conclusies van het PBL zijn een bevestiging dat dit stikstofpakket minimaal is wat nodig is om een forse stap te zetten in natuurherstel en Nederland te bevrijden van het stikstofprobleem", aldus Natuur & Milieu. Volgens deze organisatie zal het stikstofbeleid voor een deel van de boeren in Nederland een grote verandering betekenen. "Dat is ingrijpend", aldus directeur Marjolein Demmers. "De verslechtering van de natuur is door de overheid veel te lang terzijde geschoven, waardoor de schade enorm is opgelopen. Dit pakket is nodig om de balans tussen landbouw en natuur weer te herstellen. Gelukkig staat er een fors bedrag van 20 miljard klaar voor de natuur en boeren. Dit geld kan hen helpen om te stoppen of om te schakelen naar de landbouw van morgen."