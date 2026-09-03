Roxy Dekker geeft volgend jaar april een concert in de Johan Cruijff ArenA. Ze is daarmee de eerste Nederlandse zangeres die met een soloshow in het Amsterdamse stadion staat. De kaartverkoop begint woensdag, kondigt ze via haar socialemediakanalen aan.

Dekker maakte het nieuws bekend met een ludiek filmpje waarin Louis van Gaal figureert. De zangeres komt daarin aan in het stadion en krijgt vervolgens voetballes van de voormalige bondscoach, wat niet echt een succes is. "Dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan", zegt Dekker aan het einde tegen Van Gaal. "Dus volgend jaar is de ArenA even van mij. We gaan het gewoon doen: ik sta in de ArenA!"

Voor de 21-jarige, mateloos populaire Dekker wordt het haar grootste show ooit. Donderdag begon ze met een reeks van vier uitverkochte concerten in de Ziggo Dome.

De datum van het concert is op 24 april. Dat is opvallend, omdat het voetbalseizoen dan nog in volle gang is. Doorgaans wordt gewacht met stadionconcerten tot het seizoen voorbij is.