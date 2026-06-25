Nederland helpt Kyiv energie-infrastructuur sneller te herstellen

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat Oekraïne helpen om de energie-infrastructuur sneller te herstellen. Minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) heeft daarvoor op een internationale conferentie voor hulp aan Oekraïne in Gdansk een akkoord getekend met de Oekraïense minister Denys Shmyhal van Energie.

Het gaat om zaken als gasturbines, generatoren en transformatoren. Nederland geeft dit jaar versneld 200 miljoen euro aan energiesteun aan Oekraïne. Rusland bestookt de energiecentrales van dat land onafgebroken. Daardoor zitten mensen in de winter in de kou en in de zomer zonder koeling.

Verder wordt de komende jaren materieel dat overblijft na ontmanteling van Nederlandse gasvelden aan Oekraïne gegeven. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het Oekraïense staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz hebben daarvoor een intentieverklaring getekend.

Sjoerdsma maakte in de Poolse havenstad ook bekend 1 miljoen euro uit te trekken voor het herstel van het Holenklooster in het centrum van Kyiv. Dat werd begin vorige week flink beschadigd tijdens een grote Russische raket- en droneaanval op de Oekraïense hoofdstad.