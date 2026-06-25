Sportpark in Limburg treft hittemaatregelen voor bezoek koning

Sportpark Glanerbrook in Sittard-Geleen heeft om de hitte extra maatregelen genomen voor de officiële opening door koning Willem-Alexander donderdagmiddag. Er worden onder meer extra schaduwplekken gecreëerd en watertappunten aangebracht. Volgens Weeronline kan de temperatuur oplopen tot 37 graden in de Limburgse gemeente.

Om bezoekers en genodigden zo goed mogelijk tegen de warmte te beschermen tijdens de festiviteiten, zijn ook enkele onderdelen van het programma naar binnen verplaatst. Daarnaast wordt het asfalt gesproeid en op sommige plekken afgedekt met tapijt om de hitte te beperken. "Gelukkig is het binnen overal koel, zeker bij het ijs", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Nadat de koning het sportcomplex heeft geopend, krijgt hij een rondleiding langs onder meer het zwembad, de ijsbaan en de sporthal. Ook gaat Willem-Alexander in gesprek met sporters van verschillende verenigingen en krijgt hij meer te horen over de maatschappelijke functie van het sportcomplex.

Sportpark Glanerbrook is na een verbouwing van 80 miljoen euro uitgegroeid tot een groot sportcomplex voor zowel topsporters als recreatieve sporters uit de regio. Het complex heeft onder meer een nieuwe ijsbaan, zwembaden, twee sporthallen, een wielerbaan en een overdekte buitenijsbaan.