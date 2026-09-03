DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat maakte minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag bekend tijdens een bezoek aan dat land. Ook maakt hij 18 miljoen euro vrij voor hulp aan vluchtelingen en het waterbeheer.

Israël viel het zuiden van Libanon eerder dit jaar binnen en houdt nog steeds een deel van het zuiden bezet. De strijd begon in maart, nadat Hezbollah bondgenoot Iran te hulp was gekomen en Israël met raketten begon te beschieten. Tijdens de oorlog zijn meer dan 4300 mensen in Libanon gedood onder wie hulpverleners, artsen en journalisten. Sinds juni is er een staakt-het-vuren.

"Hulpverleners, reddingswerkers en journalisten werken onder ongelofelijk moeilijke en gevaarlijke omstandigheden", aldus Sjoerdsma. "Elk incident waarbij zij geraakt worden, verdient grondig onderzoek. Schendingen van het humanitair oorlogsrecht moeten gedocumenteerd worden."

Water

Nederland geeft daarom de komende vier jaar in totaal 1,2 miljoen euro aan Libanon om vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten te onderzoeken en te documenteren. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties in Libanon (OHCHR) krijgt 450.000 euro.

Sjoerdsma maakt verder 7 miljoen euro vrij voor de opvang van Libanese ontheemden en Syrische vluchtelingen in het land. Er zijn nog honderdduizenden Syriërs in Libanon en vele duizenden Libanezen sloegen op de vlucht voor Israëlische aanvallen. "Het conflict tussen Israël en Hezbollah heeft - in een land dat het toch al lastig had - tot enorme ontwrichting geleid", zegt Sjoerdsma hierover.

Verder besteedt Nederland de komende vier jaar in totaal 11 miljoen euro om de watervoorziening te verbeteren. Daarvan is ook een deel bedoeld voor het herstel van waterinfrastructuur die de afgelopen maanden beschadigd is door de oorlog tussen Israël en Hezbollah.