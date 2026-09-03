DEN HAAG (ANP) - Binnen het ecosysteem van de cybercrime lopen de verschillende types cybercriminelen steeds vaker door elkaar en werken daders onderling samen. Dat blijkt uit het nieuwe tweejaarlijkse rapport Cybercrimebeeld Nederland van het OM en de politie.

De dreiging van statelijke actoren blijft toenemen. Dat komt deels omdat die vaker dan voorheen verweven zijn met criminele groeperingen, zoals hacktivisten of cybercriminelen. Volgens het Cybercrimebeeld Nederland leidt dat tot "hybride vormen van criminaliteit". Zo werden in 2025 twee zeventienjarigen opgepakt op verdenking van het in kaart brengen van wifi-netwerken van overheidsinstanties in Den Haag. Dat zouden ze hebben gedaan voor een pro-Russische hackersgroep, die de informatie had kunnen gebruiken om de netwerken binnen te dringen.

Aanvallen door cybercriminelen zijn ook niet langer op zichzelf staande delicten. Er zijn "criminele toeleveringsketens" ontstaan van samenwerkende daders, middelen en criminele diensten.

Het rapport van het OM en de politie ziet AI als een "katalysator van cybercrime". De schaal en het tempo waarop aanvallen plaatsvinden nemen toe dankzij AI. Ook benadrukt het Cybercrimebeeld het mogelijk "ontwrichtend karakter" van de inzet van AI in cybercrime.