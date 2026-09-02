WICKLOW (ANP) - Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig, laat minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen weten. Hij zei dat voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in het Ierse Wicklow.

De Duitse regering zei dinsdag dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid.