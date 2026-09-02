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Tennisser Zverev bereikt tweede ronde op US Open na vijfsetter

02 sep , 9:29Sport
anp020926097 1
ANP
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste Duitser had in New York de nodige moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego. Het werd na vijf sets 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4. Hij treft in de volgende ronde de Fransman Quentin Halys.
Zverev (29) won in juni op Roland Garros voor het eerst een grandslamtoernooi. Een maand later verloor hij de finale op Wimbledon van de Italiaan Jannik Sinner. De beste prestatie van Zverev in New York was het bereiken van de finale in 2020, die hij verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem.
"Hij is een geweldige tennisser," zei Zverev na afloop van de wedstrijd van 4 uur en 55 minuten over zijn tegenstander.
Zverev is de nummer 2 van de wereldranglijst. Sinner, de nummer 1, ontbreekt op de US Open vanwege een knieblessure.
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