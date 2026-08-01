AMSTERDAM (ANP) - Hulpverleners van de dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Ávila, ten westen van Madrid. Die provincie is zwaar getroffen door natuurbranden.

Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het gebied. Dit wordt daarna met lokale vrijwilligers verdeeld onder de dieren. Animal Heroes is daarnaast een inzamelingsactie gestart om de noodhulp ook de komende weken voort te zetten.

In eerste instantie wordt voedsel geregeld voor vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten, runderen en wilde dieren die door de bosbranden zijn getroffen.

"Veel dieren overleven de vlammen, maar niet de periode daarna," zegt Esther Kef van Animal Heroes. "We kunnen onmogelijk alle dieren redden, maar we hopen met deze actie voor zoveel mogelijk dieren een verschil te maken."