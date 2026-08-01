Winfried Baijens kreeg veel commentaar toen hij een snorretje liet staan. Dat vertelt de presentator van het NOS Journaal in een interview in AD-bijlage Mezza. "Er kwamen veel mails binnen bij de NOS, mensen vonden er wat van. Mensen die ouder zijn dan ik vonden het niks, jongeren vonden het geweldig", zegt Baijens.

De 48-jarige Baijens beseft ook dat veel van zijn vrouwelijke collega's te maken hebben met dergelijk commentaar. "Die krijgen constant commentaar op hoe ze eruit zien, wat ze dragen, of een jurk te strak zit, of hakken te hoog zijn."

Het snorretje is niet de enige verandering bij Baijens; hij draagt tegenwoordig ook een ringetje in zijn rechteroor. Daar heeft de presentator bewust over nagedacht. "We leven in tijden van AI, het wordt steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat je als presentator van het journaal, als verteller van wat er gebeurt in de wereld, laat zien dat je een mens bent, met een identiteit en een karakter."