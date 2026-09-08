MARBELLA (ANP) - In het Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij, melden Spaanse media als Europapress en Marbella24horas. Een persoon raakte gewond aan zijn been.

De schietpartij vond dinsdagmiddag plaats op straat, in de buurt van een hotel en een paar straten van het strand. De verdachten probeerden te vluchten met een auto, maar een politiewagen die toevallig in de buurt was, zette de achtervolging in. De auto van de verdachten crashte, waarna zij hun vlucht te voet vervolgden. Uiteindelijk werden ze staande gehouden door de politie.

De Nederlanders zijn volgens bronnen van Diario Sur tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de schietpartij was.