Ilse DeLange is blij verrast dat haar oude hit So Incredible plots weer een succes is. Het nummer uit 2008 gaat sinds deze week viral op TikTok en slaat daardoor ook weer aan op de streamingdiensten. Op Spotify hoort het nummer zelfs tot de tien meest gestreamde liedjes in Nederland.

"Wat ik er vooral heel gaaf aan vind, is de enorme outpour van positiviteit", reageerde DeLange dinsdag in RTL Boulevard. Ze merkte de hernieuwde populariteit van So Incredible al doordat er opeens een jonger publiek bij haar shows stond. "Ik dacht: wat doen al die jonge gasten hier voor het podium? Ik dacht van: wat is dit, wat gebeurt hier?"

Volgens DeLange is de sound van haar oude hit deels terug te horen op haar aanstaande nieuwe plaat. "Er zit wel veel in m'n nieuwe album, dat ik aan het maken ben, wat heel veel verwantschap daarmee heeft."