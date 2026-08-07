PHILIPSBURG (ANP) - Het mariniersdetachement op Sint Maarten heeft woensdag geholpen bij het doorzoeken van de Penitentiaire Inrichting Point Blanche op het eiland. Aanleiding hiervoor was een controle op het bezit van verboden goederen. Daarbij zijn drugs en slag- en steekwapens gevonden, meldt Defensie donderdag.

De mariniers verleenden bijstand op verzoek van de lokale autoriteiten en werkten samen met het Korps Politie Sint-Maarten. Ze droegen tijdens de actie bij aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Het ondersteunen van civiele autoriteiten is een van de drie hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied.

Sint-Maarten kampt al langere tijd met veel criminaliteit. De politie noemt illegaal wapenbezit een van de grootste problemen. Afgelopen tijd vonden verschillende grote verkeerscontroles plaats; ook bij de actie in de gevangenis werd naar wapens gezocht.