Schrijver en regisseur John Hoffman is positief over het nieuwe seizoen van Only Murders in the Building. De succesvolle Amerikaanse serie speelde zich vijf seizoenen lang af in New York, maar verplaatst zich in het aankomende seizoen naar Londen. Hoffman zegt tegen The Hollywood Reporter dat Londen "geweldig is geweest" voor de cast.

Volgens Hoffman moest de show, waarin drie amateurdetectives in hun podcast moorden oplossen in hun gebouw, verfrissen. "Hoeveel moorden kunnen er in één gebouw zijn?", grapt hij. Hij houdt van het idee dat de drie hoofdrolspelers Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez in nieuwe situaties en nieuwe omgevingen komen.

Desondanks blijft het "een New York-show", aldus de schrijver en regisseur. Het gevoel dat de show geeft, is nog steeds hetzelfde, verzekert hij. Hoffman zou het niet erg vinden als Only Murders in the Building, die in Nederland op Disney+ te zien is, voor altijd door zou gaan.

De serie staat erom bekend dat veel bijrollen worden vervuld door beroemdheden. Nu de show zich afspeelt in Londen, zullen er ook veel Britse sterren verschijnen in Only Murders in the Building. Zo verklapt Hoffman dat er bijrollen zijn weggelegd voor David Tennant, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Martin Freeman en Olivia Colman.