Nederlandse motorrijder omgekomen op circuit in België

HASSELT (ANP) - Op een circuit in België is maandag een Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde op Circuit Zolder, even ten noordwesten van de Belgische plaats Hasselt, tijdens vrije sessies georganiseerd door een motorsportschool.

Het slachtoffer zou een 53-jarige man zijn uit de omgeving van Maastricht, meldt de Belgische VRT. "Vermoedelijk heeft de motorrijder niet juist geschakeld", aldus de directeur van het circuit tegenover de tv-zender. "Hij is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Een zeer spijtig ongeval."