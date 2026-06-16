Iran speelt gelijk tegen Nieuw-Zeeland na bewogen aanloop naar WK

INGLEWOOD (ANP) - Iran is na een bewogen voorbereiding op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Het elftal van bondscoach Amir Ghalenoei kwam in de nacht van maandag op dinsdag in het Amerikaanse Los Angeles twee keer terug van een achterstand, maar wist de in het zwart spelende 'All Whites' niet te verslaan.

Iran en Nieuw-Zeeland staan ieder op 1 punt in groep G. België en Egypte, de twee andere landen in de groep, speelden maandag eveneens gelijk (1-1).

Nieuw-Zeeland kwam in de zevende minuut verrassend op voorsprong in het Los Angeles Stadium. Elijah Just schoot na een combinatie met Chris Wood op fraaie wijze raak achter doelman Alireza Beiranvand. Iran ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Die viel in de 32e minuut. Ramin Rezaeian zette vanaf rechts een aanval op die leek te smoren, maar de bal kwam na een geblokte inzet toch weer voor zijn voeten terecht. Rezaeian schoot de bal met zijn buitenkant in het doel.

Iran nam aan het begin van de tweede helft onder toeziend oog van FIFA-voorzitter Gianni Infantino weer het initiatief in handen. Zonder ex-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh, die de hele wedstrijd op de bank bleef, werd de aanval gezocht. Toch was het Nieuw-Zeeland dat opnieuw op voorsprong kwam. Wederom was het Just die een aanval in de 54e minuut koelbloedig afrondde. Opnieuw herpakte Iran zich. Tien minuten later kopte Milad Mohammadi via de paal de gelijkmaker binnen. Kort daarop kwam Ryan Thomas het veld in voor Nieuw-Zeeland. De voetballer van PEC Zwolle kon zijn land niet aan de eerste overwinning ooit op een WK helpen.

Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de deelname van Iran. Het was lange tijd onzeker of 'Team Melli' mee zou doen. Op de dag dat het WK begon was Iran nog in oorlog met gastland Verenigde Staten. Iran koos ervoor tijdens het WK in het Mexicaanse Tijuana te verblijven om daar vandaan op en neer naar Los Angeles te reizen.

Het Iraanse elftal dreigde te stoppen met spelen als er tijdens de wedstrijd protesten van de Perzische diaspora tegen het islamitische bewind zouden zijn. Voor het duel was er buiten het stadion sprake van een protest van enkele honderden demonstranten tegen het regime. Tijdens het volkslied van Iran klonk er applaus en boegeroep naar de spelers die met de hand op hun hart meezongen. Grote protesten bleven echter uit. Iran keert weer terug naar Mexico en speelt zondag weer in Los Angeles tegen België.