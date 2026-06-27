Nederlandse reddingswerkers USAR direct aan de slag in Venezuela

LA GUAIRA (ANP) - Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag gelijk ingezet na aankomst op de plek waar het basiskamp in Venezuela wordt opgezet. Dat laat een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue weten.

Het basiskamp is op een parkeerplaats van een lokaal honkbalstadion in La Guaira. Volgens de woordvoerder bevindt het basiskamp zich tussen de ingestorte gebouwen. De schade is volgens hem enorm. Hij weet niet of de inzet van de twee reddingsgroepen al wat heeft opgeleverd.

De rest van het USAR-team werkt verder aan het opzetten van het basiskamp. De woordvoerder geeft aan dat nog onduidelijk is hoe de komende dagen er precies uit komen te zien.

Duitse reddingsteam

Er wordt in kaart gebracht waar de kans het grootst is om mensen onder het puin vandaan te halen. Als er meer duidelijk is over de situatie, zal ook bekend worden of er bijvoorbeeld 24 uur per dag gezocht gaat worden.

Het basiskamp van USAR staat naast dat van het Duitse reddingsteam. La Guaira ligt ten noorden van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Woensdag vonden twee aardbevingen plaats die vooral het noorden van het Zuid-Amerikaanse land hard troffen.

USAR is ter plaatse met 64 mensen en acht honden. De groep vertrok vrijdag rond het middaguur met een vliegtuig van Defensie vanaf Eindhoven en kwam in de nacht aan op de luchthaven bij Maracay. Door de bevingen zijn al zeker honderden mensen omgekomen en tienduizenden mensen vermist geraakt.