Aardbeving van 6.0 in Afghanistan

KABUL (ANP/RTR/AFP) - Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0, meldt het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC). Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn, maar de beving werd in elk geval gevoeld in de hoofdstad Kabul en het noorden van Pakistan.

Vorig jaar augustus vond er ook een zware aardbeving plaats in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. Die beving gebeurde op een diepte van 8 kilometer, veel minder diep dan de beving van nu (100 kilometer diepte). Over het algemeen geldt dat bevingen dicht bij het oppervlak beter te voelen zijn en dus meer schade veroorzaken.

Afghanistan ligt langs een aantal geologische breuklijnen, waardoor aardbevingen vaak voorkomen. Sinds de Taliban in 2021 de macht overnamen, gebeurde het al drie keer dat er meer dan duizend doden vielen bij een aardbeving.