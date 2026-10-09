GENT (ANP) - "Er is nooit sprake geweest van ontvoering." Dat zei de 29-jarige Romy W. vrijdag tijdens haar verhoor in een bomvolle rechtszaal van het hof van assisen in Gent, op de tweede dag van het proces rond de gewelddadige dood van de Belgische kleuter Dean. De Nederlandse W. staat terecht samen met haar Belgische ex-vriend Dave De K. (39). Hij heeft bekend dat hij het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen, in januari 2022.

De Belgische justitie verdenkt W. van ontvoering met de dood tot gevolg. Dean was een zoontje van een vriendin die zij had leren kennen in een kliniek waar zij enige tijd verbleef in verband met haar ernstige alcoholverslaving. De K. en zij pasten geregeld op de twee kinderen van deze vrouw.

Het lichaam van Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans.

De twee verdachten zijn vrijdag door het hof gehoord. Daarbij kwam vooral De K. aan bod; voor W. waren er nauwelijks vragen.