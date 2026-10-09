Andrew Mountbatten-Windsor heeft een schadevergoeding van 302.000 pond, ongeveer 355.000 euro, ontvangen nadat het huurcontract van zijn voormalige woning, Royal Lodge in Windsor, voortijdig werd beëindigd. Dat melden verschillende Britse media. De broer van koning Charles moest de woning verlaten, ondanks dat zijn huurcontract nog geldig was.

Het huurcontract van de voormalige prins liep officieel nog meer dan vijftig jaar door. Na zijn vertrek moest Andrew ook nog 1,8 miljoen pond betalen voor achterstallig onderhoud.

Andrew woont momenteel op het landgoed Sandringham. In februari werd hij gearresteerd op verdenking van het delen van overheidsdocumenten met Jeffrey Epstein, de beruchte Amerikaanse zedendelinquent.