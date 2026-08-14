DE BILT (ANP) - Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als in 2026, meldt Weeronline. In Westdorpe en Gilze-Rijen is vrijdag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Ook werd vrijdag officieel de warmste 14 augustus ooit gemeten.

In Westdorpe en Gilze-Rijen werd het volgens het KNMI om 12.30 uur respectievelijk 34,8 en 34,4 graden. Officiële weerrecords worden altijd gevestigd in het hoofdstation in De Bilt. Het record werd daar om 12.30 uur verbroken met een temperatuur van 32,5 graden. De verwachting is dat het vrijdag regionaal nog veel warmer wordt, met maxima tot lokaal 37 graden. Op meerdere weerstations zullen zeer hete dagen genoteerd worden.

De kustgebieden krijgen later op vrijdag als eerste enige verkoeling, doordat de wind naar het westen draait. De hitte verdwijnt dit weekend geleidelijk uit Nederland.

Het record van vrijdag is het elfde datum-warmterecord van het jaar. Deze eeuw kwam het negen keer vaker tot een warmterecord dan tot een kouderecord. Het laatste datum-kouderecord dateert van 18 september 2022.