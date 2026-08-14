NIJMEGEN (ANP) - Sami Ouaissa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers vielen dinsdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen thuisduel met Olympiakos (2-1). "We zijn ze in principe weken kwijt", vertelt trainer Dick Schreuder op de website van de club uit Nijmegen.

Ouaissa en Sandler missen zaterdag niet alleen de uitwedstrijd tegen Willem II. Ook het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League komt waarschijnlijk te vroeg voor ze. Ouaissa stond de afgelopen weken in de belangstelling van Feyenoord.

NEC begon het nieuwe seizoen in de Eredivisie vorige week met een nederlaag tegen Telstar (1-2). Trainer Schreuder verwelkomde afgelopen week met Nikolas Polster, Gabriel Brás en Almugera Kabar drie nieuwe spelers. "Daar waren we al lang mee bezig", zei Schreuder. "Maar het is mooi dat het nu gelukt is. We bekijken nu hoe we ze gaan inpassen."