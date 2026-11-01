AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam-Zuid is zondag de nieuwe reizigerstunnel de Brittenpassage in gebruik genomen. Deze tunnel was nodig vanwege het groeiend aantal reizigers dat dagelijks station Zuid aandoet. De nieuwe passage is 17,5 meter breed en 4 meter hoog en heeft nieuwe liften, roltrappen en winkels.

Tegelijk met de opening van de nieuwe passage begint de verbouwing van de oude Minervapassage. Deze doorgang is nu 12 meter en wordt 40 meter breed. Ook hier komen nieuwe trappen, roltrappen, liften en winkels.

De verbouwing van trein- en metrostation Zuid valt onder het infrastructurele project Zuidasdok. Het is een van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland. Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Ook de snelweg A10 wordt nog verbreed en deels ondergronds gebracht. Het totale project is naar verwachting klaar in 2036.