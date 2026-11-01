ROME (ANP) - Lazio gaat alleen aan kop in de Serie A. De club uit Rome boekte een zwaarbevochten zege op Cagliari (2-1) en profiteerde van de nederlaag die Internazionale zaterdag in de stadsderby tegen AC Milan leed (3-1).

Lazio heeft nu 3 punten meer dan het als tweede geklasseerde Internazionale, dat dinsdag tegen Feyenoord in de Champions League speelt. Kenneth Taylor en Tijjani Noslin hadden een basisplaats bij Lazio. Noslin bereidde de gelijkmaker van Gustav Isaksen voor (1-1).

M'Bala Nzola bracht Cagliari op voorsprong (0-1). Andrea Pinamonti maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt voor de thuisploeg.