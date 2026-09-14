Nijkerk pleit voor meer geld infrastructuur na stremming brug

NIJKERK (ANP) - De gemeente Nijkerk wil dat het kabinet dinsdag op Prinsjesdag meer geld uittrekt voor het onderhouden van wegen, bruggen en vaarverbindingen. De A28 bij de Gelderse plaats was vorige week enkele dagen afgesloten, nadat er zand en grind bij een brug waren weggespoeld. Het verkeer tussen Zwolle en Amersfoort moest omrijden via Apeldoorn.

Nijkerk heeft maandag een oproep gedaan voor "versnelling van investeringen in onderhoud, vervanging en uitbreiding van cruciale infrastructuur". Volgens de gemeente is de infrastructuur, zoals wegen en bruggen, de basis van alles wat het kabinet wil bereiken, van verduurzaming tot defensie en van woningbouw tot economische ontwikkeling.

De gemeente stelt dat Nederland "lijkt te leven op de reservebank van zijn infrastructuur. Veel bruggen, viaducten en kunstwerken zijn ontworpen voor een ander Nederland, met minder verkeer en lagere belasting dan vandaag." Nijkerk noemt de problemen van de A28 een voorbeeld daarvan: "Als het sluiten van één brug zulke verstrekkende gevolgen heeft, is duidelijk hoe kwetsbaar het netwerk inmiddels is geworden."