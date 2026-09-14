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Koning Charles gaat in gesprek met leiders AI-bedrijven

14 sep , 12:26Koningshuis
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De Britse koning Charles ontvangt deze week topfunctionarissen van grote bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe AI kan worden ingezet op een manier die de samenleving ten goede komt, meldt onder meer persbureau Reuters.
Onder anderen vertegenwoordigers van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic zijn uitgenodigd, evenals de Britse staatssecretaris voor AI, schrijft het persbureau. Wanneer de bijeenkomst precies plaatsvindt, is niet bekend.
Afgelopen zaterdag riep Anthropic-topman Dario Amodei AI-bedrijven op het tempo waarin de technologie wordt ontwikkeld te matigen. OpenAI-topman Sam Altman en xAI-eigenaar Elon Musk spraken hun steun uit voor die oproep.
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