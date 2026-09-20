NL-Alert verstuurd om brand Leeuwarden met veel rookontwikkeling

LEEUWARDEN (ANP) - Op het Kalverdijkje in Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in bowlingcentrum De Grote Keizer. Daarvoor is ook een NL-Alert verstuurd, omdat er veel rook vrijkomt, meldt de Veiligheidsregio Fryslân Veilig.

De brand brak rond kwart voor vier 's nachts uit. Omwonenden die geen NL-Alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, wordt geadviseerd de ramen en deuren te sluiten.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een grote uitslaande brand en zijn er veel brandweerploegen ter plaatse. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig.

De woordvoerder laat rond 10.00 uur weten dat de brandweer nog zeker twee tot drie uur bezig zal zijn met blussen. De omringende panden zijn niet in gevaar en ook niet geweest. Bij het pand staat een hijskraan, zegt de woordvoerder, waarmee een deel kan worden gesloopt en de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Het pand is volgens de brandweer grotendeels ingestort.